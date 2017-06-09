Пекин, 9 июня, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Метеослужба КНР объявила 8 июня «синий», самый низкий уровень погодной опасности по четырёхступенчатой шкале в связи с сильными дождями в центральной и южной частях Китая, передает агентство «Синьхуа».

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Начиная с 9 июня сильнейшие дожди ожидаются в городе центрального подчинения Чунцин, Гуанси-Чжуанском автономном районе, проивицниях Аньхой, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, Хубэй, Шаньси, Сычуань и Чжэцзян, передает Китайский метеорологический центр.

В некоторых районах ожидается проливной дождь до 130 мм осадков в сутки. Метеоцентр советует местным властям принять меры по минимизации ущерба от шквального ветра, а также приготовиться к разгулу стихии в виде схода оползней и селей, наводнений.

Отметим, что в Китае действует четырехступенчатая система предупреждения о погодной опасности, где «красный» уровень означает самую высокую степень угрозы, затем идет оранжевый, желтый и синий.

Напомним также, что непогода в Китае уже нанесла ущерб в размере более 100 млн юаней на северо-западе страны .