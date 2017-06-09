Владивосток, 9 июня, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Продление действия программы материнского капитала до 2023 года если и не улучшит демографическую ситуацию, то точно облегчит жизнь какой-то части российских семей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучила председатель приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

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«Очень хорошая инициатива, потому что материнский капитал действительно приносит определённую помощь семьям. Даже те направления его использования, которые сейчас есть, это уже какой-то части населения оказывает помощь. Если в первые годы его использования в основном денежные средства шли на ипотеку, на улучшение жилищных условий, то сейчас существенную нишу занимает оплата обучения детей», — обозначил общественница.

«Как это скажется на улучшении демографической ситуации, судить сложно, потому что не только выплаты играют стимулирующую роль в этом отношении. Но то, что это облегчит жизнь какой-то части российских семей, это однозначно», — уверена Ирина Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ предложил правительству продлить до 2023 года действие программы материнского капитала для семей, родивших второго ребёнка. Изначально сумма выплаты составляла 250 тыс. рублей, теперь — 453 тыс. рублей. За 10 лет работы программы деньги получили 7,8 млн граждан.