Пхеньян, 9 июня, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Испытания противокорабельных баллистических ракет, которые Северная Корея осуществила 8 июня, прошли удачно: все намеченные цели были поражены, сообщает информационное агентство ЦТАК.

(stephan) Флаги КНДР

Уточняется, что испытания проводились с целью проверить в действии новые ракеты и протестировать мобильную пусковую установку.

Отметим, что ракеты разработаны северокорейской Академией военных наук. Испытания проводились под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын назвал испытания успешными. По его словам, северокорейскими специалистами создан новый и перспективный тип ракет «земля — море».

Напомним, ракеты были пущены из района порта Вонсан (провинция Канвондо, Северная Корея) 8 июня. Дальность полета составила порядка 200 километров. Ракеты упали в Японское море.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российском министерстве иностранных дел заявили, что испытания ракет Пхеньяном вызывают глубокую озабоченность. В то же время диалог по этому вопросу трудно возобновлять в условиях, когда в Северо-Восточной Азии идет наращивание американского военного присутствия.