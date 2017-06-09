Сямэнь, Китай, 9 июня, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Таможня китайского города Сямынь, расположенного на востоке страны заявила об изъятии 700 сосудов с медвежьей желчью, сообщает агентство «Синьхуа».

Urasvoboda.ru Сямынь

Пассажир мужского пола вылетел рейсом из вьетнамского города Хошимин в китайский Сямынь, сообщают власти. Таможенные инспекторы проверили на рентген-аппарате его багаж и по результатам осмотра заподозрили наличие большого количества небольших ампул с вероятно запрещенным к ввозу содержимым.

Инспекторы обнаружили в багаже 100 ампул медвежьей желчи. Также стало известно, что еще 600 ампул были обнаружены в багаже его попутчика. Каждый сосуд содержит один миллилитр желчи.

По китайским законам, пассажиры обязаны иметь соответствующие сертификаты на ввоз медвежьих органов или продуктов из медвежьих органов. Контрабанда карается законодательством Поднебесной в виде штрафа или даже заключения под стражу.

Напомним, что китайская традиционная медицина особенно ценит лекарственные средства, добываемые из органов медведя и тигра, в связи с чем данная продукция имеет высокую цену на черных рынках и крайне соблазнительна к ввозу в КНР для желающих заработать. Кроме того, лапы медведя в Китае ценятся в качестве деликатеса.