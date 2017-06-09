Ракка, Сирия, 9 июня, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Жертвами удара по городу Ракке (Сирия) так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой США, стали не менее 14 мирных граждан, сообщает Sana.

Ракка

Уточняется, что несколько человек ранены. Коалиция, бомбя городской район Мафрак аль-Джазра, целенаправленно ударила по жилому зданию.

Напомним, Ракку штурмует коалиция «Силы демократической Сирии». Коалиция во главе с США поддерживает эту атаку «с воздуха».

4 июня Дамаск призвал Совета Безопасности ООН выступить с осуждением атак коалиции на провинции Дейр-эз-Зор и Ракку, в результате которых погибает мирное население.

Кроме того, коалиция нанесла очередной удар в районе Ат-Танфа на иракской границе в Сирии, оправдывая свои действия тем, что сирийские правительственные войска продвигаются на те территории, которые коалиция намерена от них защищать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня представитель Госдепартамента заявила, что Вашингтон совсем не считает эти действия коалиции эскалацией. Войска Дамаска, как утверждают в Вашингтоне и в командовании коалиции, вошли в зону, «установленную на основе взаимного понимания в рамках предотвращения инцидентов».