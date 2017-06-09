Пекин, 9 июня, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Китай выразил 9 июня крайнюю обеспокоенность в связи с информацией об убийстве двух граждан КНР, похищенных в Пакистане в конце мая 2017 года, передает агентство «Синьхуа»

Флаг КНР

"Мы выражаем нашу крайнюю обеспокоенность касательно соответствующей информации. Мы пытались спасти двух похищенных заложников все предыдущие дни», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на поступившую информацию.

«Китайская сторона работает над тем, чтобы верифицировать поступившую информацию по нескольким каналам, включая официальные власти Пакистана», — уточнила она.

«Мы твердо осуждаем акты похищения гражданских в любой их форме, равно как и терроризм, экстремизм, и насилия в любых их формах», — подытожила Хуа.

Напомним, что 24 мая в пакистанском городе Кветта была похищена китайская супружеская пара во время обеда в ресторане. Четверо злоумышленников увезли их неизвестном направлении, убив при этом охранника, оказывавшего им сопротивление.