Москва, 9 июня, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Украина, как и Грузия, не имеют никаких шансов вступить в НАТО. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Флаг НАТО

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«Главный вопрос заключается в том, что никто не отменил 5 статью Вашингтонского договора об образовании НАТО, в соответствии с которой вступающий в члены НАТО берёт на себя обязательство по защите других членов Альянса, а они в свою очередь обязуются выступать в его защиту. Украина, имея такой внутренний конфликт, находясь в таких напряжённых отношениях с Россией, не имеет никаких шансов, как и Грузия, вступить в НАТО», — уверен депутат ГД.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 июня, 276 народных депутатов Верховной Рады Украины поддержали инициативу законодательно закрепить членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики.