Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2017, 02:55 — ИА Регнум. На Камчатке закончились дешевые билеты до Москвы. Их продажи закрыты, так как все «запасы» распроданы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в авиакассах Петропавловска-Камчатского.

Image.so.com Петропавловск-Камчатский

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«Более-менее недорогие билеты еще можно купить на рейсы авиакомпании «Россия», но местные жители предпочитают летать «Аэрофлотом», так как самолеты «дочки» ведущей авиакомпании страны менее комфортные», — сказали в авикасах.

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Так, на вылет с Камчатки в середине июня билеты на «Россию» можно еще купить за 17,2 тыс. рублей, а на «Аэрофлоте» остались только классы «комфорт» и «бизнес» — 35,5 тыс. рублей и 64,5 тыс. рублей соответственно.

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Если вылетать в середине июля, то на «России» билет стоит уже 23,7 тыс. рублей, в классах повышенной комфортности «Аэрофлота» — 46,5 тыс. рублей и 64,5 тыс. рублей. Вернуться через две недели этими компаниями будет уже дороже — 25 тыс. рублей, 57 и 80 тыс. рублей, соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, билеты до Москвы, которые субсидируются из бюджета, зимой можно было купить за 7,5−11 тыс. рублей. Причем еще весной, когда продажи только открылись, наблюдался их дефицит. Люди стояли в огромных очередях, чтобы выкупить бронь, так как она держалась только сутки.

Проблема перелета с Камчатки в Москву уже неоднократно поднималась на различных уровнях, но все еще не решена. Жители полуострова каждое лето, когда начинается сезон отпусков, возмущаются тем, что их делают заложниками в родном регионе.

До недавнего времени это направление обслуживал только «Аэрофлот», потом на рынок пришла «дочка» этой компании — «Россия». Но на цене билетов приход нового перевозчика практически не отразился. Кроме того, дешевых билетов на лето до сих пор не хватает.