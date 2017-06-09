Москва, 9 июня, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Украинское руководство сегодня по-прежнему живёт в мире иллюзий и прошлых реалий. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, комментируя провозглашенный парламентом Украины курс на вступление страны в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что посеешь

Читайте также: «Закон о вступлении в НАТО — преступление против нацбезопасности Украины»

«Украинское руководство ещё живёт в мире иллюзий и прошлых реалий. Они думают, чтобы вступить — надо написать очередную челобитную в штаб-квартиру НАТО, а копию — в Вашингтон. Там в штаб-квартире напишут — принять или удовлетворить просьбу», — предположил эксперт.

«На сегодняшний день реалии изменились, и они состоят в двух вещах, — добавил Владимир Васильев. — Прежде всего, Украине надо будет заплатить за своё место в НАТО. Вторая вещь — чем докажете, что вы достойны быть в членах НАТО? Раньше всё сводилось к тому, что форму надо поправить, уставы переписать, сегодня, я думаю, этим дело не кончится. Украине надо будет доказать, что она боеспособный, а не нахлебный член НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 июня, 276 народных депутатов Верховной Рады Украины поддержали инициативу законодательно закрепить членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики.