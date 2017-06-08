Лондон, 9 июня, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Потеря Консервативной партией в ходе парламентских выборов в Великобритании правящего большинства будет иметь катастрофические последствия для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и для всех консерваторов, заявил бывший британский министр финансов Джордж Осборн в эфире телеканала ITV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Комментируя предварительные итоги парламентских выборов, согласно которым консерваторы лидируют, но без гарантии получить решающее большинство, Осборн заявил:

«Если опросы окажутся точными, то это будет абсолютно катастрофичным результатом для консерваторов и Терезы Мэй».

По его словам, если имеющиеся неофициальные данные экзитполов подтвердятся, то не понято, каким образом смогут консерваторы создать коалицию.

«Но в то же время также довольно трудно представить, как лейбористы могут создать коалицию», — уточнил эксперт.

Напомним, 8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По неофициальным данным единого экзитпола, у возглавляемой Терезой Мэй Консервативной партии — 314 мест в новом парламенте. При этом решающего большинства голосов (326) партия не набирает.

По этим данным, Лейбористская партия набирает 266 мест. Шотландская национальная партия находится на третьем месте (34 мандата), Либерал-демократическая партия — на четвертом (14 мандатов).

Ни на одно место в парламенте не приходится рассчитывать правой Партии независимости. Официальные результаты голосования будут озвучены 9 июня.