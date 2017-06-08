Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2017, 02:30 — ИА Регнум. На Камчатке на реке Большая ночью с 8 на 9 июня чуть не утонули два браконьера. Их лодка напоролась на бревно, повредилось дно, и она пошла на дно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ассоциации «Река Большая», произошло это в момент попытки браконьеров уйти от преследования рыбоохраны.

Река Большая

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Нарушители передвигались на лодке с мотором, у них был улов. Когда они заметили людей из рыбоохраны и общественников Ассоциации, то решили бежать, но в темноте не заметили в воде бревно.

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«Инспекторская группа вытащила из воды неудачливых браконьеров и доставила на берег», — сказали общественники, отметив, что инцидент не спасет браконьеров от ответственности — протокол на них составлен.

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Как сообщили ИА REGNUM в рыбоохране, с конца мая, когда на реки вышли браконьеры, изъято более 45 транспортных средств, более 320 орудий лова и три тонны рыбы. Официальная лососевая путина на Камчатке стартовала 1 июня, но первая браконьерская рыба появилась в продаже на две недели раньше.