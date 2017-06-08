Gage Skidmore Джон Маккейн

Москва, 9 июня, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Люди с такими убеждениями как у американского сенатора Джона Маккейна, не видят реальных угроз, сообщил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

Комментируя высказывания Маккейна о Путине и о России, президент отметил, что, несмотря на симпатию к патриотизму таких людей, они не могут быть эффективными в политике, потому что прошлое не дает смотреть в будущее.

«Люди с такими убеждениями как сенатор, которого Вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят взглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, — сказал Путин. — Не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое. Оно все время тащит их за собой назад».

Президент напомнил о поддержке США со стороны России:

«Мы поддерживали борьбу Соединенных Штатов за независимость, мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне».

Взаимодействие между странами необходимо и сейчас, поскольку никуда не исчезли мировые угрозы, общие для государств.

«Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству, — сказал он. — В конце концов мы накопили столько ядерного оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира».

Путин подчеркнул, что пора задуматься над всем происходящим.

«Нам есть над чем работать», — отметил он.

Напомним, первая серия «Интервью с Путиным» выйдет на кабельном телеканале Showtime 12 июня. Режиссер намерен показать соотечественникам точку зрения, которая отличается от привычной им.

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Как сообщало ИА REGNUM, Путин в интервью Стоуну отметил, что у Маккейна есть такая черта как приверженность своим патриотическим убеждениям.