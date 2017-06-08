Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

Москва, 9 июня, 2017, 01:49 — ИА Регнум. Положительной чертой американского сенатора Джона Маккейна является его патриотизм, сообщил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

Отвечая на вопрос Стоуна о Маккейне, известном своими русофобскими высказываниями, в том числе лично в адрес российского президента, Путин сказал:

«Понимаете, в Соединенных Штатах много таких сенаторов. К сожалению». «На самом деле он для меня даже немножко симпатичен».

После того, как Стоун засмеялся, Путин пояснил, что он говорит искренне и не шутит:

«Да, да, да, я не шучу сейчас. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны».

Между тем, по мнению президента, патриотизмом Маккейна все не исчерпывается. Есть и другие критерии.

«Но вы знаете, в Древнем Риме был известный Марк Порций Старший. Который все свои речи, с чего бы он ни начинал, заканчивал одним и тем же: «Карфаген должен быть разрушен», — напомнил президент.

Президент подчеркнул, что нужно уметь посмотреть в будущее, а не руководствоваться исключительно представлениями из своего прошлого.

Напомним, первая серия документального фильма Стоуна «Интервью с Путиным» выйдет на кабельном телеканале Showtime 12 июня.

Голливудский режиссер снял этот фильм, над которым работал два года, чтобы показать США другую точку зрения на Россию и Путина, поскольку между Москвой и Вашингтоном, убежден режиссер, нарастают противоречия.

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