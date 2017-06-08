Мадрид, 9 июня, 2017, 01:25 — ИА Регнум. «Повестка переговоров была достаточно широкой, — отмечает журналист. — Большое внимание стороны уделили международным конфликтам в Сирии, Ираке, Северной Корее, Ливии и Афганистане. И Лавров, и Дастис сошлись во мнении, что урегулирование украинского кризиса может быть достигнуто только выполнением Минских соглашений».

Флаг Испании

Этих вопросов Маньюэко касается вскользь, не детализируя, договорились ли стороны о чем-то конкретном. Более пристальное внимание автор уделил позиции Москвы по вопросу каталонской независимости («Лавров заявил, что это внутренний вопрос Испании, и на этом тема была закрыта», — написано испанцем с явным облегчением), а также делу противостояния исламскому терроризму (в Испании режим четвертого из пяти возможных уровней террористической угрозы действует с лета 2015 года, за это время ЧП не случалось).

Испанский дипломат назвал Россию «стратегическим партнером для решения глобальных проблем», но, пожалуй, главным образом это относилось к итогам экономической части переговоров, в ходе которой был согласован «Протокол межправительственных консультаций на 2017—2018 гг.». Через эти консультации, очень рассчитывает испанский министр, «наши страны придут к оживлению торговых отношений, объем которых сегодня весьма низок». Говоря это, Дастис постарался не употреблять слова «санкции» и «эмбарго».

«Мы надеемся, что нынешняя встреча станет началом процесса развития отношений между Россией и Испанией», — приводит в заключение Маньюэко высказывание главы испанского внешнеполитического ведомства.