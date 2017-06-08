Вашингтон, 9 июня, 2017, 01:40 — ИА Регнум. «Директор национальной разведки США Дэн Коутс и глава Агентства Национальной Безопасности Майкл Роджерс, выступая в минувшую среду, 7 июля, перед сенатским Комитетом по разведке решительно заявили, что не испытывали со стороны президента Трампа никакого давления или вмешательства в процесс выполнения служебных обязанностей, — сообщает испанское издание. — По словам названных высокопоставленных лиц, никто не призывал их остановить расследование контактов членов президентской администрации с Москвой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По словам газеты, американские законодатели остались не очень довольны ответами двух разведчиков и возлагали большие надежды на то, что «исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккаби и заместитель генерального прокурора США (он же — спецпрокурор по делу о «кремлевских связях») Род Розенстайн дадут больше материалов для возбуждения дела против Трампа». Однако и эти надежды не оправдались.

«Теперь все расчеты демократов и той части республиканцев, что настроены против нынешнего хозяина Белого дома сводятся к фигуре экс-директора ФБР Джеймса Коми, который должен предстать перед упомянутым выше комитетом в четверг, 8 июня», — резюмирует без особого восторга El Mundo.