Вашингтон, 9 июня, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Как удалось уяснить из всего сказанного Коми в американском парламенте 8 июня, Трамп не приказывал директору ФБР закрывать дело в отношении Майкла Флинна, а лишь «выразил надежду» на это. Коми же, привыкший подчиняться старшему по званию, взял под козырек и намек воспринял как приказ.

Donaldjtrump.com Трамп

«Когда вам президент говорит «я надеюсь», это надо воспринимать, как «вы должны и даже обязаны», пусть даже и термин «приказываю» не звучит, — интерпретирует Грилли слова Коми. — Что касается расследования кремлевских связей Трампа, то президент, оказывается, высказался примерно так: «Продолжай разбираться с вопросом по России, надеюсь, что отсутствие моих связей с Москвой подтвердится, и было бы здорово, чтобы люди узнали, что слухи о контактах — это неправда».

Корреспондент отмечает, что в речи Коми также прозвучало, что «ему стало известно о готовящихся кибератаках со стороны России еще в 2015 году, но в итоге ни один голос на президентских выборах 2016 не пострадал».

Касаясь контактов Флинна с русскими, Коми сообщил, что «президент не увидел ничего из сделанного Флинном, что можно было бы назвать неправильным, однако Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майкла Пенса и потому должен был уйти».

«Хотя никаких доказательств вмешательства русских хакеров в американские выборы так и не было найдено, а экс-директор ФБР всего лишь неправильно понял президента, а не испытывал давления с его стороны, нет сомнения, что найдутся юристы, которые все же попытаются расчленить речь Коми и твиты Трампа. Таким образом, чтобы можно было доказать, что действия президента сводились к обструкции правосудия. А это, между прочим, как раз тот вид обвинения, который вызвал уход в отставку Ричарда Никсона», — резюмирует британский журналист.