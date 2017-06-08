Москва, 9 июня, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Внучка Никиты Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС (1953—1964 гг.), Юлия Хрущева погибла в результате наезда поезда в Москве, передают «Вести».

Н. С. Хрущев (в военной форме) в Киеве. 1943

»Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла», — сообщили в справочной службе скорой помощи.

Уточняется, что Хрущеву сбил поезд на станции Солнечная. По данным правоохранительных органов, состав следовал по маршруту Внуково — Москва.

Напомним, Юлия Хрущева — дочь Леонида Хрущева, сына Никиты Сергеевича от первого брака. Мать Юлии Хрущевой — вторая жена Леонида Сергеевича Любовь Сизых. Юлия родилась в 1940 году.

Леонид Хрущев был военным летчиком и погиб в 1943 году. Никита Хрущев удочерил Юлию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая грузовой поезд на железнодорожной станции Понтонная в Колпинском районе Санкт-Петербурга сбил пожилую женщину, которая переходила пути по переходу.