Пекин, 9 июня, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Госсовет КНР выпустил инструкцию по улучшению работы государственных сайтов, передает 8 июня агентство «Синьхуа».

Neo-Jay Госсовет КНР

Создание чистых, инновационных и сервисно-ориентированных правительственных вебсайтов должны обеспечить общественности удобный, интуитивный и наглядный доступ к информации, говорится в документе главного управления Госсовета.

Согласно инструкции, министерства Госсовета и правительственные управления выше уездного уровня должны иметь свой собственный интернет-ресурс.

В руководстве также подчеркивается важность обеспечения интернет-безопасности, а также необходимость создания стабильной, надежной и безопасной платформы со всеми полагающимися системами безопасности и экстренного реагирования.

Напомним, что ранее Госсовет КНР обязал правительственные органы увеличить количество публикуемой ими информации, предварительно приведя ее в надлежащий удобоваримый вид.

Читайте также: Власть КНР станет «прозрачней» для народа