Вашингтон, 9 июня, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Настроение американского президента Дональда Трампа в связи с выступлением в сенате бывшего директора ФБР Джеймса Коми было позитивным, пишет Politiico.

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Ссылаясь на мнение помощника главы США, издание отмечает, что Трамп был в «отличном настроении «. Между тем, характерных для американского президента комментариев в Twitter сделано не было.

Напомним, 8 июня Коми принял участия в слушаниях, которые проходили в американском в сенатском комитете по делам разведки. Слушания посвящались «вмешательству России» в минувшие президентские выборы в США.

Бывший глава ФБР, в частности, сообщил, что президент, когда Коми возглавлял ведомство, спрашивал, есть ли возможность прекратить расследование в отношении бывшего советника главы государства Майкла Флинна.

При этом он не требовал прекратить расследование, но было понятно, что он бы хотел побыстрее «закрыть дело».

Однако Коми заявил, что его уволили, очевидно, именно из-за этого расследования. «Было что-то неверное в том, как я его проводил, по мнению президента, это создавало некое давление, которого он хотел избежать», — пояснил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня адвокат Трампа Марк Касовиц заявил, что, судя по показаниям Коми, президент никоим образом не препятствовал расследованию «вмешательства России» в выборы.

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