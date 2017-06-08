Пекин, 9 июня, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Китайские политические советники встретились 8 июня, чтобы осудить создание «безбарьерного общества» в Китае, передает агентство «Синьхуа».

Пабло Пикассо. Старый еврей с мальчиком. 1903

Председатель Народного политического консультативного совета КНР Юй Чжэншэн также председательствовал на заседании.

Члены совета считают доступность важным элементом прогресса социализма. По их мнению, за последние годы страна добилась серьезных результатов на этом поприще, включая создание доступной инфраструктуры, хотя серьезные проблемы вроде бедности, никуда не делись.

Некоторые советники предложили больше инвестировать средства в решение проблем, а также предавать их огласке, чтобы повышать общественную осведомленность.

По их мнению, также требуется усиление надзора по ключевым общественным институтам вроде школ, дорог и центров общественного обслуживания. Вновь созданная инфраструктура должна отвечать национальным требованиям обеспечения доступности.

Некоторые советники предложили больше внимания уделять ключевым группам населения, включая стариков и разорившиеся семьи. Доступные районы должны быть построены для улучшения стандартов их жизни.

Советники также озвучили предложения по изучению иностранного опыта и предложили представить научную поддержку для создания доступного общества.

Напомним, что Китай всеми силами идет к заданной цели побороть нищету в стране к 2020 году с целью войти в когорту стран среднего уровня достатка населения. В этих целях, государство стремится обеспечить население рабочими местами, а также максимально облегчить условия жизни малоимущих слоев.