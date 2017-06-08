Ижевск, 9 июня, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Удмуртия намерена до конца 2017 года заместить коммерческие кредиты менее дорогими финансовыми инструментами. Обслуживание банковских кредитов обходится региональному бюджету в 3 млрд рублей в год, заявил врио главы республики Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

«Мы сейчас идем, чтобы заменить коммерческие кредиты банковские, которые нам обходятся в обслуживании более 3 млрд рублей в год, бюджетными кредитами либо иными другими финансовыми инструментами», — цитирует Бречалова ИА Удмуртия. Руководитель региона заверил, что «если не все и сразу, то частично и до конца года удастся это сделать».

При этом Бречалов отметил, что у многих регионов большой объем задолженности и в Удмуртии «не самая плохая ситуация».

По словам врио главы республики, вопрос нарушения соглашений с Минфинов РФ и возврата 14,6 млрд рублей решен. Только это позволит республиканскому бюджету сэкономить около 900 млн рублей.

Издание отмечает, что 31 мая были завершены конкурентные процедуры по предоставлению бюджету региона кредитов на 12 млрд рублей, победителями которых стали Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Аукционы проводились в связи с необходимостью возврата средств Минфину РФ. После этого республика может продолжать работу с финансовым ведомством по замещению коммерческих кредитов бюджетными.

Напомним, плановый размер госдолга Удмуртии, установленный республиканским Минфином на 2017 год, составляет 52 млрд рублей. По словам главы ведомства Станислава Евдокимова, в случае достижения такого значения задолженности затраты на обслуживание обязательств составят 3,5 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, объем госдолга Удмуртии по состоянию на 1 мая 2017 года составил 48,973 млрд рублей. С начала года сумма долговых обязательств республики не изменилась. При этом произошло перераспределение средств в структуре госдолга. Так, с января сумма кредитов, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, сократилась на 2 млрд рублей или почти на 10% — до 18,091 млрд рублей. В структуре госдолга коммерческие кредиты составляют долю в 36,9%.

Объем средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, вырос на 2 млрд рублей — до 20,731 млрд рублей или на 10,6%. В структуре долговых обязательств на долю бюджетных кредитов приходится 42,3% от суммы.

Также в структуре госдолга Удмуртии представлены государственные ценные бумаги в объеме 10,15 млрд рублей или 20,7% от суммы задолженности.

По информации Минфина Удмуртии, расходы на обслуживание госдолга на 1 мая 2017 года составили 1,2 млрд рублей.