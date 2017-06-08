Вашингтон, 9 июня, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Cтратегическое партнерство с США будет оставаться центральным столпом внешней политики и политики безопасности Румынии. Как сообщил в ходе визита в США президент Румынии Клаус Йоханнис, об этом он намерен доложить президенту США Дональду Трампу, с которым он будет встречаться 9 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пешка

«Моя страна является самой проамериканской в ЕС, — продолжил румынский лидер. — Более 70% румын, как показывают опросы, испытывают положительные чувства по отношению к США, и это воплощается в конкретные действия. Эти положительные чувства исходят также от последовательной поддержки со стороны США после падения железного занавеса. Эта поддержка была усилена с установлением стратегического партнерства в 1997 году, ставшего в свою очередь настоящим катализатором прогресса и модернизации, а также демократических преобразований, экономических и социальных реформ в Румынии, что привело к вступлению Румынии в НАТО и Европейский союз».

Президент Румынии отметил, что для европейских стран альтернативы НАТО не существует, и это «самый успешный военный альянс в истории». Что касается России, которая «пытается создать свою собственную сферу влияния, используя силу», Йоханнис сказал, что с ней необходим диалог, но «на основе мощного сдерживающего фактора». Он выразил мнение, что Россия имеет «злокачественное влияние от Балкан до Западной Европы». И для противодействия этому, по его словам, необходимо единство не только в рамках Европейского союза, но и в отношениях между США и ЕС.

Йоханнис напомнил, что Черное море играет ключевую роль в трансатлантической безопасности, и восточный фланг НАТО должен быть усилен от севера до юга по всем трем фронтам — земля, воздух и море. «НАТО должно продолжать поддерживать партнеров, таких как Украина, Грузия и Республика Молдова. Это имеет важное значение для обеспечения безопасности и стабильности в Восточном соседстве», — сказал Йоханнис.

Он выразил уверенность, что его первая встреча с Трампом «будет иметь важное значение не только с политической точки зрения, но и окажет положительное влияние на румынское общество в Румынии, на румынское сообщество здесь, в США, на деловые круги наших стран и всех тех, кто прилагал усилия, чтобы сделать наши отношения более прочными».

Он напомнил, что в этом году исполняется 137 лет установления дипломатических отношений между Румынией и США. «Кроме того, в 2018 году наша страна отмечает столетие Великого Объединения (имеется в виду оккупация Румынией Бессарабии и Трансильвании в 1918 году — прим. ИА REGNUM ), событие, которое не было бы возможным без приверженности принципу президента Вудро Вильсона — демократии и национального самоопределения», — сказал Йоханнис.

Данные заявления президент Румынии сделал на конференции «20 лет спустя — актуальность стратегического партнерства Румыния — США в современном международном контексте и ситуации безопасности», организованный Heritage Foundation.