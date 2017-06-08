Вашингтон, 9 июня, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Нанесение ударов в Сирии по войскам, воюющим на стороне Дамаска, — вовсе не эскалация со стороны так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя очередной авиаудар по в районе Ат-Танфа (Сирия) по правительственным войскам, американский представитель заявила:

«Мы не рассматриваем это как эскалацию».

Со слов американки, находящийся в Ат-Танфе гарнизон — «тренировочный». Кроме того, район, по которому коалиция нанесла удар — зона, установленная «на основе взаимного понимания в рамках предотвращения инцидентов».

По ее мнению, сирийские войска сами провоцируют удары, продвигаясь по направлению к силам коалиции в Ат-Танфе — они таким образом представляют угрозу для коалиционных войск. Представитель Госдепа при этом подчеркнула, что войска коалиции сосредоточили свое внимание на борьбе террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, очередной удар по войскам, воюющим на стороне Дамаска, коалиция нанесла в районе Ат-Танфа 8 июня. КПП Ат-Танф, находящийся на границе с Ираком, в настоящее время захвачен войсками коалицией. Удар был нанесен из-за того, что в районе Ат-Танфа были замечены две единицы техники сирийской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня официальный представитель коалиции Райан Диллон заявил, что коалиция уничтожила в Сирии беспилотник союзников сирийского правительства.

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