Киев, 9 июня, 2017, 00:08 — ИА Регнум. МИД Украины полностью готово к выполнению процедур, необходимых для введения визового режима с Россией, заявил 8 июня глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в эфире телеканала «112 Украина».

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«Что касается процедур, МИД всё как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь», — заявил Климкин по этому вопросу в телеэфире.

Кроме того, Павел Климкин выразил мнение, что Украина должна ввести биометрические паспорта для всех, кто прибывает в страну из России.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если руководство Украины примет решение ввести визовый режим для российских граждан, то Россия примет ответные меры.

Такое же заявление по данному вопросу сделал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.