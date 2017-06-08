Москва, 9 июня, 2017, 01:14 — ИА Регнум. В интервью «Независимой газете» секретарь Генсовета «ЕР» Сергей Неверов заявил, что Алексей Навальный обманом вытягивает из людей деньги на несуществующую избирательную кампанию, поскольку имея уголовную судимость, он не может выдвинуть свою кандидатуру на выборах

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент)

«Навальный, в первую очередь, человек, который сегодня имеет две уголовные судимости, и они не за то, что он критикует власть. Второе: если ты сегодня осужден и не имеешь права идти на выборы, зачем ты обманываешь людей, что пойдешь избираться и вытягиваешь с них деньги… Давайте посмотрим на результаты выборов, к которым у оппозиции не было претензий — в Костроме, например. Куда и Навальный приезжал, и Касьянов, но получили они всего-то 2% (за Касьяновым по жизни эта цифра тянется). Они привезли туда на каждый участок по 30 наблюдателей, там были участки, на которые избирателям зайти было невозможно, все было забито наблюдателями. И что вышло? Те же выборы мэра Москвы. Ведь там беспрецедентные меры обеспечения легитимности были приняты: и камеры, и наблюдатели, и все остальное. Но люди тебя не выбрали. Ты можешь тешить себя сколько угодно, но за тебя люди не проголосовали», — цитирует «Независимая газета» слова Сергея Неверова.

«А теперь каждый видеоролик заканчивается призывом дать денег. Люди этому доверяют и отправляют свои деньги. Ты создаешь штабы, собираешь людей, обещаешь им зарплату по 30−40 тыс., а при этом у тебя нет ничего. Все выстроено на обмане», — подчеркнул Сергей Неверов в своем интервью.