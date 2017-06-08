Вашингтон, 8 июня, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил государственному секретарю Рексу Тиллерсону быть посредником между арабскими странами в ситации с Катаром. Об этом сегодня, 8 июня, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт на регулярном брифинге.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

«Президент предложил госсекретарю Тиллерсону быть посредником стран Персидского залива», — сказала Науэрт.

Также она заявила, что Вашингтон предпочитает, чтобы страны Персидского залива самостоятельно достигли разрешения кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале этой недели десять стран разорвали дипломатические отношения с Кататром. Это были: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские Острова.

Все они обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.