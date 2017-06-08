Москва, 8 июня, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении крупной взятки. Он останется в СИЗО до 12 сентября, сообщает РАПСИ со ссылкой на источник в суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Аналогичное решение суд принял в отношении другого фигуранта уголовного дела руководителя компании «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой. Она также останется под стражей до 12 сентября.

Третий фигурант — учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш, объявленный в международный розыск, ранее был арестован заочно. На момент задержания Маркелова он находился на лечении за границей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Леонид Маркелов был задержан 13 апреля. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В рамках расследования уголовного дела ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество Маркелова и его мачехи — 23 объекта недвижимости в Москве и Йошкар-Оле — квартиры, земельные участки, здания.

Также суд арестовал 6 объектов недвижимости, принадлежащих Кривашу, расположенных в Йошкар-Оле и подмосковном поселке Ленинские Горки.