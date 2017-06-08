Вашингтон, 8 июня, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Сообщения руководства России о постоянных кибератаках со стороны США являются пропагандой, заявила 8 июня на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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По словам Хезер Науэрт, такие сообщения её не удивляют, но она считает эти заявления не более чем пропагандой.

«Больше сказать нечего», — добавила Науэрт.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о ежедневных кибератаках, которым подвергается Россия, в том числе с территории США.

«Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно, в том числе те, которые осуществляются на сайт президента РФ», — отметил он. Представитель Кремля тогда уточнил, что источники кибератак находятся на территории многих стран. При этом Песков подчеркнул, что речь идет лишь о географии атак, а не о том, что за ними стоят американские спецслужбы.