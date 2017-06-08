Абу-Даби, 8 июня, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты полностью закрыли своё воздушное пространство для любых рейсов, направляющихся в Катар или из него, сообщает The National.

Kiefer Qatar Airways

Министерство гражданской авиации ОАЭ официально сообщило, что воздушное пространство будет закрыто для любых самолётов, как летящих в Доху, так и отправленных из столицы Катара, до дальнейшего уведомления.

Кроме того, уже заблокирован доступ к сайту катарской авиакомпании Qatar Airways.

Незадолго до этого авиакомпания Emirates, сообщила о приостановке всех полётов ее авиалайнеров в Катар.

Напомним, 5 июня вокруг Катара разразился дипломатический скандал. К 8 июня десять стран Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова, разорвали с Дохой дипломатические отношения. Такое решение страны региона объяснили тем, что Катар финансирует международные террористические группировки и является дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.