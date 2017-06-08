Галич, Костромская область, 8 июня, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Сообщается, что недалеко от деревни Ушково в Галичском районе Костромской области, подрывники осуществили снос сооружения с помощью специальных кумулятивных зарядов.

Openarium.ru Телемачта А-330 в Костромской области

Перед сносом в окрестностях гигантской мачты были подготовлены специальные просеки, куда и упали обломки А-330.

Речь идет о радиотелевизионной вышке А-330 в Галичском районе Костромской области, которая считалась самой высокой неиспользуемой инженерной конструкцией в России.

Эта вышка была построена в 1992 году для обеспечения устойчивого теле‑ и радиосигнала в Костромской области. Однако в эксплуатацию объект так и не был введён.

Высота вышки равнялась 350 метрам. Это сравнимо со 100-этажным небоскребом.