Вашингтон, 8 июня, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Он подчеркнул, что показания Коми, данные им специальному комитету по разведке сената Конгресса США, свидетельствуют о том, что Трамп никаким образом не препятствовал расследованию «вмешательства России» в выборы в США.

Policía Nacional de los colombianos Джеймс Коми

По словам Касовица, Трамп также не говорил, чтобы Коми прекратил расследование в отношении экс-советника президента Майкла Флинна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коми сегодня на слушаниях в сенате Конгресса США заявил, что Трамп не просил его прекращать расследование «вмешательства России» в американские выборы.

Однако, Коми считает, что уволили его именно за это расследование.