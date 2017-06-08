Адвокат Трампа: Президент не препятствовал раследованию «вмешательства РФ»
Вашингтон, 8 июня, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Он подчеркнул, что показания Коми, данные им специальному комитету по разведке сената Конгресса США, свидетельствуют о том, что Трамп никаким образом не препятствовал расследованию «вмешательства России» в выборы в США.
Policía Nacional de los colombianos
Джеймс Коми
По словам Касовица, Трамп также не говорил, чтобы Коми прекратил расследование в отношении экс-советника президента Майкла Флинна.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коми сегодня на слушаниях в сенате Конгресса США заявил, что Трамп не просил его прекращать расследование «вмешательства России» в американские выборы.
Однако, Коми считает, что уволили его именно за это расследование.