Москва, 8 июня, 2017, 22:57 — ИА Регнум. В «Красочном забеге» может принять участие любой желающий

Mos-holidays.ru «Красочный забег» — 2016 в СК «Лужники»

Участники пятикилометрового марафона, который состоится 11 июня, пробегут по маршруту от Олимпийского комплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. На протяжении забега спортсменов ждут четыре зоны, где волонтеры будут осыпать их разноцветными облаками красок.

Mos-holidays.ru «Красочный забег» — 2016 в СК «Лужники»

Обычно участники соревнования собираются в команды и бегут в карнавальных костюмах. За все время проведения Красочного забега на его старт выходили и участники в образах фантастических животных, инопланетян и героев комиксов.

Медийными лицами юбилейного Красочного забега станут телеведущая Мария Командная, теннисистка Вера Звонарева и продюсер Таш Саркисян, сообщает официальный портал мэра Москвы.