Луганск, 8 июня, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Вчера, 8 июня, в Донбассе не стихали позиционные бои с применением тяжелой артиллерии калибров 152 и 122 мм, минометов, танков и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Приморском направлении, а также в районе Бахмутской трассы (Луганское направление), где украинские войска продолжают продвижение вглубь территории ЛНР. Об этом 8 июня заявляют официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, представители местных администраций ЛНР, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Боец ВС ДНР

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня. В результате боев один боец ДНР погиб, еще один получил ранения.

Он сообщил, что украинские силовики провели целенаправленные обстрелы насосной станции первого подъема вблизи населенного пункта Васильевка с применением артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

«В результате обстрелов со стороны украинских позиций повреждения получили технические здания насосной станции, повреждены линии электропередач. В настоящий момент насосная станция обесточена, подача воды прекращена. Важно отметить, что из-за прекращения работы станции подача воды прекращена на 5 фильтровальных станциях, 4 из которых расположены на подконтрольной ВСУ территории. Без воды остается более 1,8 млн. человек, в том числе проживающих на территории, подконтрольной украинским властям. Данные действия квалифицируются как террористический акт и геноцид», — добавил Басурин.

По его словам, в период с 8 по 12 июня украинские войска готовят проведение провокации в Авдеевке (под контролем ВСУ), которая будет сопровождаться обстрелом жилых кварталов и жертвами среди мирного населения.

«Для осуществления этой провокации в район населенного пункта Авдеевка уже прибыли съемочные группы украинских и иностранных телеканалов, которые должны зафиксировать разрушения в городе. Часть съемочных групп направлена в район вентствола шахты «Бутовской», подконтрольной ВСУ. Обстрел украинскими террористами жилых районов н.п. Авдеевка будет производиться с одного-двух направлений. При этом перед применением украинской артиллерии и минометов ВСУ попытаются спровоцировать наши подразделения на открытие ответного огня, чтобы зафиксировать данный факт своими съемочными группами. Далее, по замыслу украинской стороны, полученные кадры будут сопоставлены с последствиями нанесения огневого удара подразделениями ВСУ по жилым районам города для обвинения нас в гибели мирных жителей. Общее руководство журналистами осуществляется специально назначенными офицерами штаба АТО. Также, по данным нашей разведки, артиллерийским подразделениям 72 отдельной механизированной бригады дана команда на занятие позиций в районе н.п. Водяное. Не исключено, что это подразделение также будет участвовать в готовящейся провокации», — рассказал Басурин.

При этом депутат Народного совета ДНР Роман Малютин назвал недопустимым продвижение ВСУ в «серой зоне» ЛНР.

«Минские соглашения направлены на мирное урегулирование конфликта, а провокации, атаки и захват «серых зон» никак не способствуют этому. В данный момент мы четко видим, что работает тяжелая артиллерия, запрещенная Минскими соглашениями. Более того, они даже не скрываются», — сказал Малютин.

Он считает, что единственной возможность для установления полноценного режима прекращения огня является разведение сил и средств вдоль всей линии разграничения.

«Серая зона» — это территория для разведения войск. Если солдаты будут стоять напротив друг друга — естественно, боевые действия будут продолжаться. Сейчас же украинская сторона подходит вплотную, занимая эти территории, вследствие чего и происходит эскалация конфликта», — уточнил Малютин.

Кроме того, 8 июня официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР более 400 боеприпасов, нарушив режим тишины 27 раз.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Кировск (в его составе Донецкий), Желобок, Донецкий, Фрунзе, Сокольники, Алмазная, Смелое, Логвиново, Веселогоровка и Стаханов. «ВСУ применяли запрещенную 152 и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 413 мин и снарядов», — рассказал Марочко.

По его словам, в результате боев четыре бойца ЛНР и два мирных жителя получили ранения.

При этом представитель ЛНР считает, что ВСУ соблюдают Минские соглашения, несмотря на ранения мирных жителей и применение тяжелой артиллерии.

«Народная милиция республики готова к мирным переговорам, и неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной, готова действовать решительно. С этой целью мы продолжаем совершенствовать военное мастерство. В частях и подразделениях ежедневно проводятся занятия по боевой подготовке», — добавил Марочко.

Он сообщил, что Народная милиция ЛНР готова к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской только при условии одновременных ответных действий со стороны ВСУ.

В то же время мэр Кировска (ЛНР) Геннадий Карцев проинформировал, что эвакуированных из прифронтового пос. Донецкий детей (10 человек) разместили на территории центральной городской больницы Кировска.

«Эвакуированные вчера из поселка Донецкий дети, сейчас находятся в центральной городской больнице Кировска, и это заведение готово принять еще детей. Работа по вывозу детей из поселка продолжается. На данную минуту еще изъявили (желание покинуть Донецкий) пять семей и еще одна многодетная семья, с пятью детьми… В дальнейшем мы решаем вопрос о том, чтобы определить их в каком-то детском оздоровительном лагере ЛНР, чтобы они могли там пройти реабилитацию в течении 25−30 дней в спокойной обстановке, где не стреляют», — сказал Карцев.

При этом Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР отметил, что украинские войска расположились в зданиях школы и поссовета Расцвет Станично-Луганского района.

«7 июня на «горячую линию» МВД ЛНР позвонила жительница поселка Расцвет Станично-Луганского района. Женщина пожаловалась, что украинские силовики отобрали у общины школу и здание поссовета. В частности, в учебном заведении планируют разместить какой-то штаб, а школьников в новом учебном году перевести в другие школы района. Данная перспектива поселян не устраивает, однако их согласия никто не спрашивает. Более того, украинские военные заняли под свои нужды и здание поселкового совета, превратив его в пункт связи. На крыше строения установлены три антенны типа локаторов, направленных в сторону границы с РФ. Подъезд к зданию и даже проезд мимо него возможен только для военного транспорта, жителям поселка приходится двигаться окольными путями», — добавили в ведомстве.

По данным ЦВО МВД ЛНР, сотрудник подконтрольного Киеву областного военкомата за денежное вознаграждение передал ЛНР данные о жителях, которые заключили контракт с ВСУ и участвуют в АТО.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил сотрудник областного военного комиссариата Луганской области. Мужчина предложил продать данные о жителях Луганской области, с 2014 года и по настоящее время подписавших контракты на службу в ВСУ и принимавших или принимающих участие в так называемой «АТО». После проверки источника и его сведений деньги были перечислены на указанный «военкомовцем» банковский счет. В результате МВД ЛНР получило в свое распоряжение полную базу персональных данных коллаборантов: фамилии, имена, отчества, адреса, паспортные данные, места прохождения службы, номера приказов о присвоениях званий, поощрениях и взысканиях, а также сведения об образовании, семейном положении и членах семьи», — рассказали в министерстве.

В свою очередь, 8 июля спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник заявил, что минувшие сутки в зоне АТО характеризовались дальнейшим обострением ситуации на линии боевого соприкосновения. В результате боевых действий двое украинских военных погибли, 11 — получили ранения и травмы.

На Донецком направлении ВС ДНР обстреливали украинские позиций по всему фронту — от Светлодарской дуги до Невельского. В районе Авдеевки еще до рассвета ДНР применяла пушки, а днем продолжила обстрелы из минометов.

«Каждый из этих эпизодов продолжался не менее часа. Активно применяли легкое вооружение и бронетехнику. Всего на направлении произошло 20 обстрелов», — уточнил Мотузяник.

По его словам, в Красногоровке (Мариупольское направление) вечером состоялось три минометных обстрела со стороны ДНР. Во время одного из них снаряды попали в жилые районы города.

Мотузяник отметил, что на Луганском направлении сутки началась с вооруженных провокаций в Станице Луганской и вблизи Попасной, через пять часов боевые действия переместились на участок фронта вдоль Бахмутской трассы, а именно: Крымское — Желобок — Новотошковское.

«Обстрелы наших позиций из практически всего имеющегося у врага тяжелого вооружения продолжались в течение 15 часов почти без перерывов… Установлено, что противник развернул тяжелые орудия вблизи сел Донецкий и Сентяновка», — сказал Мотузяник. Вечером состоялись одиночные минометные обстрелы со стороны ЛНР в Ореховом, Катериновке и Троицком.

В то же время офицер из 93 ОМБР ВСУ отметил, что вчера украинским войскам удалось захватить «северный выступ» в районе села Желобок. При этом украинские военные вошли в населенный пункт Желобок. В локальном наступлении принимала участие одна рота из 93-й бригады ВСУ при поддержке артиллерии и трех танков, передает издание «Страна».

"Главная цель наступления была «срезать» выступ обороны сепаратистов, который вклинивается острым углом в наши позиции. С них было удобно вести обстрел наших позиций, чем сепаратисты и занимались, а мы несли потери. В итоге мы получили из штаба неофициальное согласие на выравнивание линии. К 11.00 этот выступ был срезан — нами занята высота 175,9. Также мы вошли в село Желобок и удерживаем там позиции. Теперь у сепаратистов невыгодная ситуация, так как у нескольких их блокпостов в результате нашего выравнивания линии фронта оказались голыми фланги. Они уже начали эвакуацию этих блок-постов. Поэтому можно констатировать, что цель достигнута — линия фронта выравнена», — сказал украинский офицер.

Он уточнил, что в результате атаки ранения получили 19 бойцов (из них трое в тяжелом состоянии), погибли пять солдат. «Также в селе Желобок получил повреждения украинский танк».

Напомним, 2 июня один из батальонов прибывшей по ротации 93-й отдельной мехбригады ВСУ внезапно выдвинулся в «серую зону» от села Крымское на юг в сторону позиций противника вдоль Бахмутской трассы. В итоге без боя украинским военным удалось продвинуться по прямой на расстояние в полтора километра, а на флангах — около километра. Фактически же 93-я бригада создала выступ, клином уходящий от Крымского на юг. Практически по всей линии соприкосновения расстояние между позициями стало составлять опасные 150 — 200 метров. ВСУ (8 июня пресс-центр АТО отчитался о двух погибших и 11 раненных) получили возможность взять под огневой контроль участок Бахмутской трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».