Рим, 8 июня, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Вечером, в четверг, 8 июня, в неаполитанском метро (Италия) мужчина посеял панику, размахивая ножом. Мужчина вошел в метро на линии 1 на станции «Университет», в пояс его брюк был воткнут нож с лезвием около 20 сантиметров. Пассажиры рассказали, что мужчина ходил по вагону, поднимая майку и демонстрируя оружие. На первой же станции в панике люди начали выбегать из вагона, из-за давки несколько пассажиров получили легкие травмы.

Enrico Donelli Метро

Преступник был сразу же арестован дежурной бригадой полицейских. Им оказался 31-летний гражданин Швеции без особого места жительства, уже известный правоохранительным органам за мелкие хулиганства в состоянии алкогольного опьянения. В Италии он находится около 20 месяцев. По словам очевидцев, паника началась еще из-за того, что у мужчины была смуглая кожа.

«Мы испугались, что это террорист, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из очевидцев. — Вся Европа живет сегодня в состоянии страха. После терактов в Лондоне и Париже подозрительными кажутся все иностранцы, тем более, с темной кожей».