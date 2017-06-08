Лондон, 9 июня, 2017, 01:06 — ИА Регнум. С 2015 года, однако, Партия независимости теряет позиции, а вот «либдемы» как раз приобретают поддержку. Хотя и небольшую — порядка 10%. И все-таки партия принимает активное участие в предвыборной кампании, а в прессе ее называют «чемпионами членства в Евросоюзе».

Андрей Колеров. Tea for One c Эль Греко. 1997

Британские либералы уверены, что место их страны — в Евросоюзе, и все самое лучшее — торговля, инвестиции, безопасность, вообще процветание — связаны с единой Европой. Сейчас, когда для предотвращения Brexit они уже ничего не могут сделать, они, по крайней мере, обещают бороться против брекзита «жесткого», за сохранение членства страны в едином рынке и таможенном союзе, за защиту прав граждан Великобритании в ЕС, а ЕС — в Великобритании.

Британские либерал-демократы обещает значительную поддержку здравоохранения, детского образования, повышение зарплат учителей. Не обошлось и без правозащитной темы: сокращение неравенства, борьба с дискриминацией, «защита индивидуальной личности» и, само собой, еще большая толерантность и права секс-меньшинств.

О борьбе за избирателя с ближайшим конкурентом — правопопулистами — читайте здесь: Британские выборы: поможет ли либерал-демократам «европейский выбор»?

Читайте другие статьи Руслана Костюка о европейских выборных процессах.