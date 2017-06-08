Тбилиси, 8 июня, 2017, 22:01 — ИА Регнум. В Грузии появится специальная межведомственная комиссия, которая будет работать над вопросами гендерного равноправия, насилия в отношении женщин и насилия в семье. По информации пресс-службы правительства Грузии, положение комиссии было утверждено на заседании кабинета министров 8 июня.

Илья Репин. Женщина с кинжалом. 1870-е

«Новая межведомственная комиссия вместе с другими полномочиями и обязанностями будет выполнять и функции местного координирующего органа, создание которого предусмотрено так называемой Стамбульской конвенцией», — заявил на заседании премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По его информации, комиссия будет разрабатывать соответствующие планы действий, обеспечивать координацию и мониторинг их исполнения. В разработке концепции межведомственной комиссии принимали участие агентства ООН.

Нынешнее правительство Грузии, по заявлению премьера, уделяет вопросам гендерного равноправия большое значение и сделало не один шаг с целью создания и усиления соответствующих институционных механизмов в этом направлении.

Грузия также ратифицировала конвенцию Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия (Стамбульскую конвенцию), согласно которой государство должно создать один или несколько официальных органов, ответственных за выполнение требований конвенции.