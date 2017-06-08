Великий Новгород, 8 июня, 2017, 21:44 — ИА Регнум. «Площадь, на которой находится водонапорная башня в Старой Руссе, муниципальная, она будет благоустроена и не поменяет собственника», — заявил сегодня, 8 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин в ходе прямого телевизионного эфира. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, житель Старой Руссы интересовался судьбой местной достопримечательности — водонапорной башни, которая находится в аварийном состоянии и выставлена на продажу.

Anjelica Водонапорная башня на площади Революции в Старой Руссе

«Если найдется инвестор, то ему придется потратить более 20 млн рублей на реставрацию. И использовать башню новый хозяин сможет только по назначению. Прилагающаяся к ней площадь перегораживаться не будет», — заверил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водонапорная башня 1909 года постройки на Соборной площади Старой Руссы оценена в 389 тыс. 697 рублей. Общественников и местных жителей смутило то обстоятельство, что вместе с башней сдаётся в аренду сама площадь — земельный участок в 1,3 га, что создаёт риски её бесконтрольной застройки новым собственником.