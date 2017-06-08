Вашингтон, 8 июня, 2017, 21:51 — ИА Регнум. В заявлении указано, что коалиция не планирует бороться с сирийским режимом, а также российскими и проправительственными силами, выступающими на его стороне. Продемонстрированная враждебность намерений и действий проправительственных сил рядом с отрядами коалиции и её союзниками в южных районах Сирии вызывают озабоченность США.

Beshr Abdulhadi ВС САР

При этом подчеркивается, что коалиция будет принимать меры для защиты своих сил и сил союзников.

Напомним, 8 июня коалиция США нанесла уже третий за месяц удар по проправительственным формированиям в Сирии.

Войска так называемой «антитеррористической коалиции», возглавляемой США, действуют на территории Сирии в нарушение всех норм международного права и без мандата ООН.