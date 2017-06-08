Киев, 8 июня, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Сообщается, что речь идёт об особняках в Гамбурге (Германия) и Лос-Анджелесе (США), которые оказались не указанными в электронной декларации мэра Кличко. По версии украинских журналистов, этой недвижимостью пользуются члены семьи Кличко-старшего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Согласно украинскому законодательству, за подачу заведомо недостоверной информации в декларации о доходах и имуществе предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

В декларации Кличко об имуществе и доходах за 2016 год на его имя записана только квартира в Киеве. Жена Кличко Наталья Егорова, как следует из документа, владеет домом и земельным участком в Киевской области.