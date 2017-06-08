Берлин, 8 июня, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Представители компании Opel, европейского подразделения General Motors, заявили, что сделка по продаже Opel французскому автопроизводителю Peugeot может быть завершена уже 31 июля, 8 июня сообщает Reuters.

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«Мы подтверждаем, что завершение сделки ожидается во второй половине 2017 года, как и планировалось ранее. Предположительно это может произойти 31 июля…, учитывая время, необходимое для получения решения департамента по антимонопольной политике», — говорится в заявлении Opel.

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Напомним, в марте текущего года французская компания PSA Group объявила о планах приобрести Opel у американского автопроизводителя General Motors за $2,3 млрд.

Немецкая фирма Opel находилась в составе General Motors на протяжении 88 лет с марта 1929 года, когда американский концерн приобрел 80% акций немецкого автопроизводителя.