Нижневартовск, Югра, 8 июня, 2017, 21:08 — ИА Регнум. В посёлке Дивном (Югра) утром 8 июня сгорел многоквартирный одноэтажный дом. 30 человек лишились жилья, а двое погибли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

86.mchs.gov.ru На месте пожара

Посёлок Дивный административно подчинён городу Нижневартовску. Пожар возник утром 8 июня. Как полагают в МЧС, его причиной могло стать либо неосторожное обращение с огнём, либо нарушение техники безопасности при эксплуатации электрооборудования. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 06:08 по местному времени (04:08 мск). Первые подразделения приехали на вызов уже через пять минут. Но к этому моменту пламя уже вырывалось на кровлю. О пожаре сообщили слишком поздно, огонь уже существенно распространился.

30 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания. А на пожарище были найдены тела двоих человек.

По факту гибели людей СКР начал проверку. А администрация Нижневартовска занялась расселением жильцов, в один миг оказавшихся бездомными. Поручение своим подчинённым оказать людям всестороннюю помощь уже дал глава города Василий Тихонов.

По данным мэрии, всего в доме проживали 23 человека. Гражданам, которые не имеют другого жилья и обитали там по договору социального найма, предоставят жильё в маневренном фонде, а затем они смогут претендовать на капитальное жильё.

Также в мэрии уточнили, что сгоревший дом был непригодным для жилья и планировался к сносу в 2023 году. Всего в Нижневартовске таких домов 276, ежегодно сносится порядка 30. Новое жильё каждый год получают 230 семей.

Пресс-служба губернатора ХМАО-Югры приводит несколько другие цифры. По данным окружных властей, в доме жили девять семей, из них восемь — по договору соцнайма. 30 человек были эвакуированы. 24 человека разместили в пунктах временного размещения.

Окружные власти взяли ситуацию на контроль. Заместитель губернатора Алексей Забозлаев поручил мэрии города в течение дня обеспечить всех нуждающихся жителей данного дома жильём.

Кроме того, муниципалитет выплатит каждой семье 25 тысяч рублей, а регион — 40 тысяч. Также было организовано питание, плюс к этому погорельцев обеспечили одеждой.