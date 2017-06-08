Вашингтон, 8 июня, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что находится в «осаде», но непременно одержит победу над своими политическими соперниками. Об этом американский президент заявил сегодня, 8 июня, выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Встречу со своими сторонниками Трамп начал с программного заявления о том, что его команда находится на «осадном положении», но обязательно одержит победу.

«Мы в осаде», — заявил Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне.

Он также подчеркнул, что он и его команда обязательно справятся с трудностями и станут лучше.

«Мы выйдем из осады и станем лучше и сильнее, чем когда-либо. Мы знаем, как сражаться, никогда не сдадимся и победим», — подчеркнул президент США.

Речь Трампа по времени совпала с показаниями бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми, который отвечал на вопросы специального комитета по разведке сената Конгресса США.

Коми заявил, что Трамп не требовал от него прекращения расследования «вмешательства России» в выборы президента США, но уволил его именно из-за этого расследования.