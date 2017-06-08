* ИГ — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 8 июня, 2017, 21:03 — ИА Регнум. С начала военной операции ВКС России в Сирии доходы террористов уменьшились почти в три раза, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Евгений Загайнов 8 июня на брифинге Совбеза ООН.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Евгений Загайнов уточнил, что ежемесячная выручка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от торговли нефтью снизилась до $12−20 млн, а это почти в три раза меньше суммы, которую террористы ежемесячно получали в 2015 году.

Загайнов подчеркнул, что к таким результатам привели эффективные боевые операции ВКС России, проведенные в ходе антитеррористической кампании в Сирии.

С начала военной операции ВКС России были уничтожены почти четыре тысячи бензовозов, обслуживавших террористов, а также разрушены 206 объектов нефте‑ и газодобычи.

Приведя эти цифры, Евгений Загайнов призвал усилить этот эффект через ужесточение санкционного давления Совбеза, с целью полного финансово-экономического удушения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что Генсек ООН в своем докладе об угрозе миру и безопасности сообщил, что за последние 16 месяцев численность боевиков в отрядах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) существенно снизилась и на данный момент составляет от 12 тыс. до 20 тыс. человек.

Одновременно снизился приток в Ирак и Сирию иностранных боевиков из целого ряда регионов, а многие боевики возвращаются в свои страны и перемещаются в другие регионы, создавая там угрозу безопасности и стабильности.

Генсек ООН подчеркнул, что террористы продолжают активно использовать интернет для распространения экстремистской идеологии и для вербовки новых боевиков.