Москва, 8 июня, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Вторым за последние дни ударом по правительственным силам в Сирии, США, похоже, перечеркивают чуть ли не последнюю возможность взаимодействия с Россией в борьбе с ИГ. Как передает корреспондент 8 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

PACAF ВВС США

«Не собираюсь гадать — то ли сам Дональд Трамп дал отмашку на подобное «обрубание концов», то ли его поставили перед фактом — это уже совершенно не принципиально», — полагает сенатор.

При этом американцы, как всегда, не думают о последствиях, надеясь, что пожар на Ближнем Востоке обойдет их стороной, рассуждает он. Понятно, что о союзниках США в Европе вообще нет и речи, хотя этот пожар спалит, прежде всего, именно их дома, указал парламентарий.

«Очень хотелось бы ошибиться, но авантюрные действия США на фоне обостряющегося конфликта между Саудовской Аравией и Ираном заводят ситуацию в регионе в абсолютнейший тупик», — заявил Клинцевич.

Стратегические интересы «умиротворения» Ближнего Востока требуют присутствия там России, и для государства по большому счету ничего не изменилось, заключил парламентарий.

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии, сообщил официальный представитель военных Райан Диллон. По словам Диллона, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые подошли слишком близко и представляли угрозу для «союзных коалиции сил».