Вашингтон, 8 июня, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена отменять антироссийские санкции. Об этом сегодня, 8 июня, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

Pixabay.com Дядя Сэм

Сандерс заявила, что администрация США намерена в дальнейшем сохранять имеющиеся санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по Украине.

Администрация привержена сохранению существующих санкций против России. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине», — сказала Сандерс.

Она также подчеркнула, что режим экономических санкций — лучший «инструмент по принуждению России выполнять свои обязательства». О каких именно обязательствах идёт речь Сандерс не уточнила.

Напомним, Запад считает, что Россия «аннексировала» Крым и вмешивается в украинскую гражданскую войну. Каких-то внятных доказательств этих обвинений США не представляют.

Тем не менее, на основании этих ложных обвинений США и Евросоюз ввели санкции против России. Условием отмены санкций США ставят возвращение Крыма Украине и фактическую капитуляцию перед Киевом Народных Республик Донбасса.