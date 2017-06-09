Тбилиси, 9 июня, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Все свидетельства очевидцев и сама последовательность событий заставляют предположить, что исчезновение опального азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли на территории Грузии это совместная операция спецслужб, подчиняющихся Баку и Тбилиси. О том, какой общественный резонанс вызвало это событие, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

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Данное предположение выставляет в неблаговидном аспекте действия грузинских силовиков, опять нарушающих законы страны в угоду политической конъюнктуре. По мнению грузинского омбудсмена Учи Нануашвили, все виновные в этом преступлении должны быть незамедлительно и адекватно степени своей вины наказаны. Судьба лиц, получивших в Грузии политическое убежище, должна быть принципиальным моментом, по которому можно судить об истинном, а не декларируемом уровне демократии в стране.

Специальное заявление грузинских неправительственных организаций по поводу происшествия с Афганом Мухтарли содержит в себе озабоченность в связи с низкой безопасностью журналистов. В целом же складывается картина, когда преследование людей по политическим мотивам в Азербайджане становится причиной неполучения преследуемыми статуса беженца в Грузии.

Это является нарушением фундаментальных принципов демократии и защиты прав человека, говорится в заявлении, подписанном неправительственными правозащитными организациями Грузии.

Подробности читайте в статье: Грузия: Очередное исполнение?

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