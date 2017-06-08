Каир, 8 июня, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Впервые за последние семь месяцев в Египте снизился уровень инфляции, согласно заявлению Центрального банка Египта (ЦБЕ), 8 июня сообщает Associated Press.

Египет

В мае уровень инфляции сократился до 29,7%. В предыдущем месяце инфляция составила 31,5%.

В докладе ЦБЕ указано, что в мае базовая инфляция в годовом исчислении снизилась до 30,5% по сравнению с 32,1% в апреле.

Напомним, базовая инфляция не учитывает изменение цен на ряд товаров и услуг, подверженных влиянию факторов, которые могут носить сезонный характер, например цены на продовольствие.

Египет стремится получить от Международного валютного фонда кредит в размере 12 млрд. В настоящий момент МВФ уже перечислил $2 млрд 750 млн, еще один транш в размере $1 млрд 200 млн был предварительно одобрен.