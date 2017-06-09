Москва, 9 июня, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Северокорейская угроза стала для Японии удобным поводом для возрождения своих вооруженных сил. Такое мнение высказывают северокорейские дипломаты. Как заявил представитель МИД КНДР, «цель Японии заключается в том, чтобы под предлогом нашей «угрозы»… фабриковать драконовские законы и создать законное основание для форсированного проведения милитаризации». Далее в его заявлении прозвучали угрозы перенацелить северокорейские силы обороны с американских военных объектов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вероятно, подразумевалась сама Япония и принадлежащие ей объекты как замена американских целей, в случае продолжения «преступной» с северокорейской точки зрения политики, предпринимаемой Токио в информационном пространстве.

Обращения Токио и Вашингтона к Москве с призывом присоединиться к давлению на Северную Корею встречают сдержанную реакцию со стороны российских официальных лиц. Это единственно верная позиция с учетом нежелания России накалять обстановку на своей границе, становясь инструментом в чужих руках.

Подробности читайте в статье: Россия не будет статистом в чужой игре вокруг Северной Кореи

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