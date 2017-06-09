Вашингтон, 9 июня, 2017, 05:11 — ИА Регнум. На фоне событий и забот дня сегодняшнего слава и катастрофа Джона Кеннеди начали уже несколько меркнуть, оттесненные в сторону тем, что потрясло мир за последние десятилетия. Но то, что происходило в эпоху его президентства, оказывается удивительно созвучно тому, что мы наблюдаем сегодня, после избрания в США Дональда Трампа. Да и сам образ «президента-шоу», как часто именовали его тогда, можно смело употребить и к американскому президенту нынешнему.

Джон Фицджеральд Кеннеди

Масса мифов, которыми обрастал образ Джона Кеннеди еще при его жизни, и тем более после его убийства — легендарный «гений журналистики», «прелюбодей», «мафиози» — все приписываемые ему подвиги и преследующие его до сих пор обвинения продолжают требовать исследования. Действительно, факты оказались тщательно перемешаны с небылицами, а реальные деяния — с выдумками писателей и журналистов, зарабатывавших себе громкие имена на все новых и новых «сенсациях» вокруг имени погибшего.

Для многих его образ так и останется светлым и одновременно горестным воплощением «президента надежды», так много обещавшего и не смогшего осуществить эти обещания не по своей воле. Выстрел в Далласе в 1963 году положил конец многим мечтам о нормализации международной политики, смягчения противостояния с коммунизмом, как в самих Штатах, так и за их пределами. Но даже это не случившееся смягчение некоторые считают также одним из мифов. Можно ли хоть отчасти распутать клубок противоречивых сведений о Джоне Кеннеди?

Читайте подробнее в статье: Президент, состоявший из мифов

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