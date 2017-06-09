Киев, 9 июня, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Руководство Польши и Литвы под разговоры о «небезопасности» двух строящихся блоков БелАЭС громогласно рекламируют грядущее решение о прекращении поставок энергии на территорию своих стран. Параллельно эта реклама сопровождается утверждениями об «экономической нецелесообразности» строительства. Особенно усердствует в такой пропаганде замминистра энергетики Литвы Симонас Шатунас.

Belta.by БелАЭС

Но с учетом того, что и украинские, и шведские атомные станции находятся на грани остановки, покупатели на «излишнюю» энергию найдутся. Если для шведских станций остановка происходит в плановом режиме, по программе, рассчитанной до 2020 года, то Украина может ощутить потребность во внешних закупках уже в ближайшее время.

Связанно это с напряженной работой оставшихся в ее распоряжении АЭС, 4 энергоблока которых с 2018 года переходят на продленные сроки эксплуатации, а еще 3 выработают свой ресурс к 2023 году. Пока что Белоруссия успешно продает свою электроэнергию Швеции по существующему с 2016 года энергомосту NordBalt.

Подробности о перспективах различных отраслей энергетики СНГ читайте в статье: Шабаш вокруг Белоруссии и единый рынок энергоресурсов: обзор энергетики СНГ

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